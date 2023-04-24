Смагин считает, что Лижэню больше некуда отступать в матче с Непомнящим

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин рассказал о том, насколько на игру Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего повлияла нереализованная выигрышная позиция в восьмой партии.

«Тут дело даже не в напоре, а в том, что в своих последних партиях он вообще не угадывает дебют. Лижэнь дает Яну играть конкретно, а это одна из самых сильных сторон нашего шахматиста. Конкретная счетная игра. В той партии действительно было кривое продолжение, был огромный клубок фигур, была динамика, где оба могли ошибиться. В конце концов, китаец действительно переиграл… К такой позиции он и должен стремиться. Как он это будет решать, что предложит тренерский штаб? Для Яна этот день отдыха – тоже колоссальный объем работы. Надо понять, с какой стороны будет грозить опасность. А что она будет грозить – вне всяких сомнений. Китайскому шахматисту отступать некуда, а то, что он две партии из трех будет играть белыми, очень опасно», — рассказал Смагин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

После 11-ти партий Непомнящий впереди со счетом 6:5. Последние четыре партии завершились вничью. Впереди еще три партии, после которых в случае ничейного счета будет тай-брейк.

Ранее сообщалось, что Дин Лижэнь предложил свой вариант изменения формата матча за звание чемпиона мира по шахматам.