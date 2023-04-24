Тренер Непомнящего о ничьей в 11-й партии: надо отдать должное китайскому гроссмейстеру

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о ничьей в 11-й партии матча за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем, передает «Спорт-Экспресс».

Партия была проведена 24 апреля. Непомнящий играл белыми фигурами. Партия завершилась с ничейным исходом на 39-м ходу.

«В сегодняшней партии все-таки Ян овладел инициативой, но надо отдать должное китайскому гроссмейстеру. Он достаточно точно нейтрализовал, и многое зависело от того, какую стратегию предпримет сегодня Дин Лижэнь на партии», — заявил Поткин.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Счет в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнется в 12.00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Яна Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая, который стал вторым на турнире претендентов в прошлом году. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее сообщалось, что Дин Лижэнь предложил свой вариант изменения формата матча за звание чемпиона мира по шахматам.