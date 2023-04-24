Американский боксер Шьюмейкер хочет встретиться с Путиным и получить российское гражданство

Американский боксер-тяжеловес Сэм Шьюмейкер признался, что хочет стать гражданином Российской Федерации и встретится с президентом Владимиром Путиным.

«Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России. А встретиться лично с Путиным было бы потрясающе», — передает слова спортсмена MMA.Metaratings.ru.

Шьюмейкер 27 апреля проведет поединок с россиянином Дмитрием Кудряшовым на турнире Pravda Boxing во Владикавказе. Все доходы от продажи билетов на турнир будут переданы на благотворительность.

Ранее российское гражданство получили американские боксер Рой Джонс-младший и боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, сноубордист Вик Уайлд, бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо, а также другие зарубежные спортсмены.

Ранее боец смешанного стиля Джефф Монсон прокомментировал ситуацию с отказом от гражданства США.

«Подал все документы. Теперь мне осталось пройти собеседование в американском посольстве», — сказал Монсон.