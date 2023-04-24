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Мостовой назвал причину судейских ошибок в матчах Российской премьер-лиги

Мостовой назвал отсутствие игрового опыта причиной судейских ошибок в РПЛ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что отсутствие игрового опыта является главной проблемой российских футбольных арбитров.

«Остановитесь, судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даете вообще никакого шанса. Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. Они судят по книгам», — сказал Мостовой «Евро-Футбол.Ру».

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев ранее подал в отставку в знак протеста против низкого уровня судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Причиной такого решения руководителя клуба стало бездействие руководства РПЛ в вопросах, связанных с многочисленными судейскими ошибками в матчах с участием команды.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация может рассмотреть вопрос участия российских судей на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Напомним, что сборная России отказалась от участия в турнире.

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