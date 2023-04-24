Первый тренер Кокорина о двух незабитых пенальти: может быть, он плохо позавтракал

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о том, что российский форвард в матче 31-го тура чемпионата Кипра с АПОЭЛом не сумел дважды реализовать пенальти, передает Sport24.

«Этот момент никак на него не повлияет. Где бы и сколько Саша не ошибался, он всегда шел дальше, это уверенный в себе человек. Может быть, Кокорин плохо позавтракал, или пообедал, поэтому и не забил два с точки. Это неожиданность, которая случается со всеми», — заявил специалист.

В поединке был назначен пенальти в начале второго тайма. Кокорин пробил, голкипер спас свою команду, однако арбитр принял решение о том, что 11-метровый надо перебить, поскольку было нарушение правил. Однако и во второй раз Кокорин не смог переиграть вратаря.

Прошлым летом Кокорин на правах аренды перебрался в «Арис» из итальянской «Фиорентины». Всего в текущем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин считает, что нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин реализовал свой футбольный потенциал только наполовину.