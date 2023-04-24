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Гасилин назвал Луческу главным шарлатаном, работавшим в «Зените»

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Andrey Lukatsky/AP

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Газилин назвал Мирчу Луческу самым главным шарлатаном, работавшим в команде в качестве главного тренера за то, что специалист обманул его.

«Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2», — рассказал Гасилин в интервью Sport24.

Луческу работал в России с 2016 по 2017 год. Под его руководством «Зенит» оказался на третьей строчке в чемпионате России и выиграл Суперкубок страны.

23 апреля Луческу, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», сообщил о предстоящей операции на ноге и назвал имя помощника, который будет заменять его в клубе.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, что экс-форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не раз проделывал скандальный трюк с Сердаром Азмуном.

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