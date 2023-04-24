Гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против низкого уровня судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

Причиной такого решения руководителя клуба стало бездействие руководства РПЛ в вопросах, связанных с многочисленными судейскими ошибками в матчах с участием команды.

«Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется», — говорится в заявлении Андреева.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды. Клуб сообщил, что подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

На 34-й минуте в ворота «Крыльев» был назначен пенальти после попадания мяча в руку защитнику самарцев Николаю Рассказову. На 42-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов зафиксировал фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском на краю штрафной площади, но не стал назначать пенальти.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал пенальти, который был назначен в ворота его команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.