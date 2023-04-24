Гасилин заявил, что Дзюба не раз проделывал скандальный трюк с Азмуном

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, что экс-форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не раз проделывал скандальный трюк с Сердаром Азмуном.

«У Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном», — сказал Гасилин в интервью Sport24.

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона после ухода из «Зенита» на правах свободного агента. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адана Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ничью армейцев с московским «Локомотивом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Игра, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 1:1.