Орлов: российский футбол деградирует, поэтому Дзюба может еще лет пять поиграть

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об успешной игре форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в весенней части сезона.

34-летний форвард присоединился к «железнодорожникам» в начале февраля. За это время он провел девять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Дзюба — находка для «Локомотива». Но не вcе дело в Дзюбе. Прежде вcего — в тренере. Плюc у Артема хорошие партнеры — они играют в cкороcтной футбол, а он им подыгрывает. Еcть голевые моменты.

Это не тот Артем, который был рядом с Халком, но он приносит пользу. Российский футбол, к сожалению, деградирует, поэтому Дзюба может еще лет пять поиграть», — цитирует Орлова Sport24.

«Локомотив» после 24 туров Российской премьер-лиги набрал 29 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее экс-форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин сравнил Артема Дзюбу со звездой «Милана» Златаном Ибрагимовичем.