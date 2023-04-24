Экс-форвард «Зенита» Гасилин сравнил Дзюбу со звездой «Милана» Ибрагимовичем

Бывший форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением об игре нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба в порядке. Меня не удивляет, что он сейчас столько забивает и отдает. На данный момент, Артем — один из топовых нападающих чемпионата. Как он играет в штрафной, как действует корпусом, так никто не делает.

Возраст Дзюбы? А почему все смотрят в паспорт? Златану Ибрагимовичу сколько лет? Даже больше, чем Дзюбе. Артем — топовый футболист для РПЛ. Да, уровень чемпионата падает, но это не проблема Артема. «Локомотив» — молодцы, что в него поверили», — приводит слова Гасилина Sport24.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел девять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» после 24 туров Российской премьер-лиги набрал 29 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее Дзюба заявил, что уверен в существовании инопланетян.