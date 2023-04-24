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Воспитанник «Зенита» Гасилин: Широков и Аршавин настолько жестко пихали, что было страшно получать мяч

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Ivan Sekretarev/AP

Бывший форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как на тренировках взаимодействовал с российскими игроками основного состава сине-бело-голубых.

«Когда Спаллетти начал подтягивать меня на тренировки, за «Зенит» играли Широков, Денисов, Аршавин, Быстров, Кержаков.

Они были для меня кумирами, но в реальности оказалось все не так, как я себе представлял. Они настолько жестко пихали, что мне лишний раз было страшно получать мяч», — приводит слова Гасилина Sport24.

27-летний нападающий является воспитанником академии «Зенита». Он находился в системе петербургского клуба до 2020 года. В этот период он выступал за молодежную, вторую и основную команды «Зенита».

Также он выступал за пермский «Амкар», «Томь», астраханский «Волгарь», петербургскую «Звезду» и другие клубы. В феврале 2022 года он принял решение приостановить карьеру в профессиональном футболе и стал играть за медиафутбольные команды.

Ранее Гасилин ответил на критику в адрес футболистов за высокие зарплаты.

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