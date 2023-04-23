Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом» фразой «выиграли и слава богу»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Уралом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает пресс-служба «Ростова».

«Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что хочется набирать очки в концовке чемпионата. На игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Первый тайм особенно понравился. Думаю, что в первом тайме могли забивать больше и решать все вопросы», — сказал Карпин.

Игра, прошедшая 23 апреля в Екатеринбурге, завершилась победой команды из Ростова-на-Дону со счетом 3:1.

Дубль в составе «Ростова» оформил нападающий Николай Комличенко, который поразил ворота соперников на 19-й и 50-й минутах встречи и довел число своих голов в сезоне РПЛ до одиннадцати.

На 80-й минуте хорватский полузащитник Даниэль Мишкич позволил «Уралу» отквитать один мяч, но гости снова увеличили преимущество после гола Максима Осипенко с пенальти на 90-й минуте.

Для клуба из Екатеринбурга это поражение стало уже пятым подряд в РПЛ. «Ростов», в свою очередь, продлил беспроигрышную серию до шести матчей.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о намерении обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча с «Ростовом».