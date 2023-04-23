Российский теннисист Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке

Завершилась финальная встреча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в Баня-Луке между российским теннисистом Андреем Рублевым и сербом Душаном Лайовичем. Победу одержал представитель Сербии. Игра закончилась со счетом 6:3, 4:6, 6: и продолжалась 2 часа 32 минуты.

На счету Рублева пять реализованных эйсов, три из восьми реализованных брейк-пойнтов и четыре двойные ошибки.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале россиянин обыграл Алекса Молчана из Словакии со счетом 6:2, 6:4.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Рублев занимает шестую позицию. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд. Следом за ними идет лучший из россиян Даниил Медведев.

Ранее финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мыслями о финале турнира в Баня-Луке между Рублевым и Лайовичем.