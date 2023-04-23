Дин Лижэнь заявил, что у него было мало шансов в 10-й партии матча с Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал ничью с россиянином Яном Непомнящим в 10-й партии матча за мировую шахматную корону. Его слова передает «Матч ТВ».

«Ян достаточно хорошо защищался. Так что в этой игре у меня было не так уж много шансов. Пока у нас серия ничьих, но матч не завершен. Осталось всего четыре партии, но надо выиграть всего одну, чтобы сравнять. Это я и попытаюсь сделать», — сказал Дин Лижэнь.

Непомнящий играл черными фигурами. Партия закончилась вничью на 45-м ходу.

Российский шахматист лидирует в матче со счетом 5,5-4,5.

11-я партия пройдет 24 апреля.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Дин, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал чемпионской 10-ю партию между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.