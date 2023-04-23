Карякин назвал чемпионской 10-ю партию между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о ничейном результате в 10-й партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем. Слова Карякина передает RT.

«Непомнящий удивил в дебюте, на что Дин Лижэнь оперативно отреагировал и получил лишнюю пешку. Но шансов на победу у китайца было недостаточно, и поэтому получилась ничья. Сегодняшняя игра сильно отличается от предыдущих, потому что в ней не было серьезных ошибок. Это была партия чемпионского уровня для обоих участников», — сказал Карякин.

Непомнящий играл черными фигурами. Партия закончилась вничью на 45-м ходу.

Российский шахматист лидирует в матче со счетом 5,5-4,5.

11-я партия пройдет 24 апреля.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Дин, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отметил работу команды Яна Непомнящего при подготовке к десятой партии матча против Дин Лижэня.