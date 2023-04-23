«Пари Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ

Сегодня, 23 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Пари Нижний Новгород» принимал «Крылья Советов». Встреча, прошедшая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

На 30-й минуте счет в матче открыл футболист «Крыльев» Фернандо Костанца. Через шесть минут Тимур Сулейманов сравнял счет на табло. Владислав Яковлев вывел нижегородскую команду вперед на 73-й минуте.

Таким образом, «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. «Крылья Советов» занимают 11-е место, имея в активе 25 баллов.

30 апреля нижегородская команда сыграет с «Оренбургом». 29 апреля «Крылья Советов» проведут встречу с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что в РПЛ повторили рекорд по количеству пенальти за тур.