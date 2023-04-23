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Бывший тренер «Локомотива» Эштреков о матче с ЦСКА: хочется увидеть содержательный футбол

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал, чего ждет от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛЛ), где «железнодорожники» сразятся с другим столичным клубом — ЦСКА, передает «Евро-Футбол.Ру».

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 23 апреля, стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Надеюсь, мы увидим результативный футбол. Не буду прогнозировать, кто победит, но хочется увидеть содержательный футбол. На поле выходят две команды, которые хотят добиться победы. В этом плане о мотивации говорить не уместно», — заявил Эштреков.

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Армейцы под руководством Владимира Федотова борются за тройку лидеров — команда идет на четвертом месте, набрав 44 балла, и отстает от «Спартака», занимающего третью позицию, всего на балл.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с российским нападающим Артемом Дзюбой. По сообщению СМИ, переговоры должны состояться в скором времени после матча 24-го тура Российской премьер-лиги с другим столичным клубом — ЦСКА.

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