Емельяненко заявил, что Павлович находится на прямом пути к чемпионскому поясу UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко заявил, что россиянин Сергей Павлович способен завоевать чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории.

«Серега — машина. Теперь у него прямой путь к поясу, который он должен забирать. К сожалению, у Александра Волкова это не получилось. Но у Сергея есть все шансы взять чемпионский титул. Я верю в него!» — сказал Емельяненко «Матч ТВ».

Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе (США). Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника. После этой у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же выигрышей подряд, добытых в первом раунде.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. В июле 2022 года на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее американский боец смешанных единоборств и бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейт Диаз принял участие в массовой драке в Нью-Орлеане.