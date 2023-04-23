Игрок «Баварии» Мюллер: мы показали ущербную игру, особенно я

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер не смог объяснить причину проигрыша команды «Майнцу» в 29 туре чемпионата Германии.

«Сегодня мы показали ущербную игру, особенно я. Мы плохо играли с мячом. Во втором тайме счет внезапно стал 3:1 в пользу «Майнца». У нас уже не было сил, чтобы отыграться. Третий гол дал нам под дых. Я немного растерян. У меня нет объяснений», — передает слова Мюллера Sky Sport Germany.

В субботу «Бавария» уступила «Майнцу» в бундеслиге со счетом 1:3. Садио Мане открыл счет в середине первого тайма. Во втором тайме игроки «Майнца» трижды поразили ворота Яна Зоммера.

После этой игры подопечные Томаса Тухеля потеряли лидерство в чемпионате Германии. У «Баварии» осталось 59 набранных очков, в то время, как дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» и вышла на первое место (60 очков).

Стоит отметить, что «Бавария» не побеждает в бундеслиге уже второй матч подряд. В середине недели немцы проиграли «Манчестер Сити» во втором матче и вылетели из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 30-го тура Ла Лиги.