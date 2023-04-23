Карякин: сейчас самое время секундантам Лижэня приготовить какой-то сюрприз

Вице-чемпион мира Сергей Карякин признался, что продолжает считать россиянина Яна Непомнящего фаворитом матча за шахматную корону.

«Я по-прежнему считаю Яна явным фаворитом и, конечно, это спорт, и все может поменяться в любую секунду. Для китайца очень вовремя подошел выходной день, и в десятой партии у него будут белые фигуры, и это один из его последних шансов сравнять счет. Дин в этом матче очень хорошо использует преимущество выступки. Сейчас самое время его секундантам приготовить какой-то сюрприз», — передает слова Карякина «Спорт-Экспресс».

В пятницу Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону. Счет 5:4 в пользу российского гроссмейстера.

23 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют 10-ю партию матча за шахматную корону. Начало в 12.00 по московскому времени.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. В этом году он отказался от поединка за шахматную корону.

Ранее Сергей Шипов заявил, что Непомнящий и Лижэнь «играют со звериной агрессией».