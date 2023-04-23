В ФТР назвали Рублева фаворитом финала в Баня-Луке

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублев должен победить в финале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Рублеву по ходу турнира достаются удобные соперники, все подходящие под него. Не было сверхсложных: он их всех давит за счет темпа и класса. В финале соперник тоже будет относительно удобный. Рублев играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать», — передает слова Тарпищева ТАСС.

Рублев 23 апреля в финале турнира в Баня-Луке сыграет с представителем Сербии Душаном Лайовичем.

В полуфинале россиянин обыграл Алекса Молчана из Словакии со счетом 6:2, 6:4.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает шестую позицию. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд. Следом за ними идет лучший из россиян Даниил Медведев.

Напомним, что предыдущий турнир в Монте-Карло завершился победой Рублева. В финале был повержен Хольгер Руне.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Мадриде.