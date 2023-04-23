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Гроссмейстер Шипов заявил, что Непомнящий и Лижэнь «играют со звериной агрессией»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский гроссмейстер Сергей Шипов отметил эмоциональность поединка за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.

«Анализирую каждый ход. И вижу, что они не в состоянии справляться со своими нервами. Непомнящий и Лижэнь играют просто со звериной агрессией!
Помните, как еще пять лет назад Дин выдавал сухие серии? Он 100 партий не проигрывал. Чертовски осторожный. А сейчас какой-то бес в него вселился. То ли дракон, то ли тигр. Нападает в каждой партии – что черными, что белыми», — передает слова Шипова «Матч ТВ».

23 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют 10-ю партию матча за шахматную корону. Начало в 12.00 по московскому времени.

После девяти партий счет 5:4 в пользу российского гроссмейстера. В девятой партии Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая, который стал вторым на турнире претендентов в прошлом году. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее Владимир Потанин назвал провокатором Дин Лижэня за манеру игры в матче с Яном Непомнящим.

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