Экс-игрок ЦСКА Масалитин: у «Динамо» появилась игра, это главное

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» поделился размышлениями о борьбе за призовую тройку в чемпионате.

Поединок, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Понимаете, в «Динамо» произошли большие изменения. Пришел новый тренер, у него новые требования. Он приходил в одну команду, пять игроков основного состава затем ушло, пришли люди, которые, к сожалению, не смогли заменить ушедших. Игра разладилась. Моментами они напоминали себя, но это было минут 15-20 в матче.

У каждой команды в этом чемпионате были отрезки: и хорошие, и плохие. У «Динамо», может, закончился этот отрезок плохой, начинается хороший. Появилась игра — это самое главное. Когда появляется игра, то приходит результат. В этой ситуации нельзя загадывать. У «Спартака» не выходят два-три игрока, и все, команда становится средней и теряет очки, хотя казалось, что в весенней части они будут конкурировать с «Зенитом».

У ЦСКА свой тоже период был, когда они начали очень хорошо, но продолжения не последовало. Сейчас обратно, вроде как нашли свою игру, очки набирают. На этом этапе кто проявит себя, покажет хорошую игру, будет моменты свои использовать, тот и займет призовое место», — заявил Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

После 24 туров национального первенства «Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Динамо» идет на пятой позиции, имея в активе 39 баллов. На второй строчке идет «Ростов» (46), на третьей — «Спартак» (45), на четвертой — ЦСКА (44). Эти команды еще не играли матчи 24-го тура.

Ранее сообщалось, что Масалитин поделился размышлениями о победе петербургского «Зенита» над столичным «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги, отметив, что судьбу матча определило индивидуальное мастерство футболистов.