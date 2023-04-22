Масалитин о победе «Зенита» над «Динамо»: индивидуальное мастерство определило судьбу матча

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями о победе петербургского «Зенита» над столичным «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что судьбу матча определило индивидуальное мастерство футболистов.

Поединок, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Очень хорошая игра двух команд, таких мало увидишь игр. В первом тайме «Зенит» пытался атаковать за счет опасных дальних ударов, «Динамо» огрызалось, проводило очень хорошие контратаки. Если бы повезло, то могли бы и забить, и даже не один мяч. Все-таки индивидуальное мастерство бразильских футболистов сказалось, Малком заработал пенальти, как говорится, в раздевалку. И в начале второго тайма он же очень хорошо исполнил свой коронный удар. Такие иностранцы и нужны нашему футболу, которые за счет индивидуального мастерства могут матч, который складывался неудачно, перевернуть в свою пользу.

Потом команды раскрылись. «Зенит» мог забить третий [раньше], но Кассьера простил. «Динамо» огрызалось, в одной из таких контратак удар очень хороший получился у Фомина. В принципе, это единственный наш игрок, который может так бить из-за пределов штрафной, не просто бить, а результативно. Но почему-то он мало пользуется своим ударом.

Во время ошибки «Динамо» в конце сказалось индивидуальное мастерство игроков «Зенита», разыграли двоечку, вывели Мостового на удар, и Мостовой забил. В целом, игра так складывалась, что могла качнуться и в одну сторону, и в другую. Но мастерство бразильских футболистов определило судьбу матча. Но «Динамо» понравилось своими контратаками, если бы они до логического завершения доводили свои комбинации, то могли на очки рассчитывать в этой игре», — заявил Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

После 24 туров национального первенства «Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Динамо» идет на пятой позиции, имея в активе 39 баллов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Малком вышел на первую строчку в списке бомбардиров РПЛ.