Тихонов заявил, что происходящее со «Спартаком» вызывает недоумение

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Андрей Тихонов поделился мнением о состоянии красно-белых после вылета из Кубка России из-за проигрыша «Акрону» и перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, вызывает недоумение. Да, пара важнейших игроков выбыла, но скамейка достаточно длинная у Абаскаля, чтобы хотя бы пройти в Кубке команду из Первой лиги.

Сильнее удар по морали спартаковцев трудно себе представить. Красно-белым придется очень туго на домашнем стадионе, который, судя по всему, удачи им не добавляет», — передает слова Тихонова Metaratings.ru.

Красно-белые проиграли тольяттинцам со счетом 1:2 в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетели из числа участников турнира. «Спартак» имел возможность выйти вперед на 23-й минуте встречи, но голкипер тольяттинской команды Сергей Волков отразил пенальти в исполнении нападающего гостей Кейта Бальде.

В концовке первого тайма «Акрон» дважды поразил ворота соперников. Авторами голов стали нападающие Андрес Понсе и Никита Салтыков. На 78-й минуте защитник «Спартака» Томаш Тавареш сократил отставание команды до минимума, но на большее красно-белых не хватило.

Ранее бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.