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Быков заявил, что придерживается позиции Путина в вопросе выхода из IIHF

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о возможном выходе России из Международной федерации хоккея (IIHF).

«Я придерживаюсь позиции нашего президента по таким вопросам. Мы не строим барьеры, не роем рвы, не воздвигаем стены и не обрываем связи с мировым сообществом, а готовы взаимодействовать, но на равных началах, уважая партнеров и их права на самоопределение!

И в любом случае, несмотря на текущую ситуацию, мы не должны опускать руки и ждать приемлемого момента, а продолжать искать возможности развития как хоккея, так и спорта в целом», — передает слова Быкова Sport24.

22 марта совет IIHF принял решение продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров. В следующем году команды пропустят чемпионат мира.

Напомним, что IIHF весной прошлого года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Павел Буре заявил, что мы добьемся возвращения сборной России на ЧМ.

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Хоккей. Сборная России
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