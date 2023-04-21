Экс-игрок «Спартака» Гладилин: у ЦСКА есть шанс побороться за место в призовой тройке

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» рассказал, чего ждет от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сразятся московские «Локомотив» и ЦСКА.

Встреча состоится 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Нет, [более насыщенный календарь ЦСКА] не повлияет. Я думаю, что фаворит матча — армейский клуб. Они сейчас поймали игру, состав стабилизировался, ребята показывают неплохой футбол. И у них есть шанс побороться за место в призовой тройке. Это вполне реально, «Ростов» и «Спартак» сейчас играют не очень стабильно. ЦСКА может спокойно бороться даже за второе место.

«Локомотив» все свои задачи решил, в Премьер-лиге остался, добраться до лидирующей шестерки шансов нет. Займут на два места выше — никакой разницы нет. Мотивации у «Локомотива» нет, а у ЦСКА — есть. «Локомотив» будет просто играть в раскрепощенный футбол, это тоже хорошо. Давления на них никакого нет, задачу свою они решили», — сказал Гладилин.

ЦСКА после 23 туров национального первенства занимает четвертую строчку, набрав 44 очка. «Локомотив» идет на десятом месте, имея в активе 28 баллов.

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