Рублев вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке

Сегодня в четвертьфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) российский теннисист Андрей Рублев встречался с местным спортсменом Дамиром Джумхуром. Победа осталась за россиянином 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 51 минуту. Андрей Рублев реализовал 1 эйс и 3 из 6 брейк-пойнтов, а также совершил одну двойную ошибку.

В полуфинале Рублев сыграет с представителем Словакии Алексом Молчаном. Он ранее взял верх над сербом Ласло Джере.

Во второй полуфинальной паре сыграют победители противостояний Новак Джокович-Душан Лайович (оба Сербия) и Миомир Кацеманович (Сербия)-Иржи Легечка (Чехия).

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает шестую позицию. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд. Следом за ними идет лучший из россиян Даниил Медведев.

Напомним, что предыдущий турнир в Монте-Карло завершился победой Рублева. В финале был повержен Хольгер Руне.

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