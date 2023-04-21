Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Тарханов объяснил феномен «Акрона»

Тренер Тарханов считает главной силой тольяттинского «Акрона» квалифицированного тренера и игроков

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов считает главной силой тольяттинского «Акрона» квалифицированного тренера и игроков.

«Феномен «Акрона» — в квалифицированных игроках и тренере. Они должны бороться за выход в РПЛ, а не находиться в нижней части таблицы Первой лиги. Может быть, из-за того, что тренер по ходу сезона поздно пришел. И из-за этого был небольшой провал на старте сезона. А сейчас они и в чемпионате лучше играют, и в Кубке России хорошо себя показывают», — передает слова Тарханова Metaratings.

Напомним, что в среду «Акрон» переиграл в Жигулевске московский «Спартак» со счетом 2:1. В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти. Затем тольяттинцы в течение пяти минут дважды поразли ворота Александра Максименко. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. В самой концовке встречи Томаш Тавареш смог отыграть один мяч.

На предыдущих стадиях «Акрон» обыграл «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В Первой лиге «Акрон» после 27 туров занимает 12-е место, набрав 35 очков.

Ранее Федор Щербаченко назвал поражение «Спартака» от «Акрона» ударом по перспективам Абаскаля.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях