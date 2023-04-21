Тренер Тарханов объяснил феномен «Акрона»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов считает главной силой тольяттинского «Акрона» квалифицированного тренера и игроков.

«Феномен «Акрона» — в квалифицированных игроках и тренере. Они должны бороться за выход в РПЛ, а не находиться в нижней части таблицы Первой лиги. Может быть, из-за того, что тренер по ходу сезона поздно пришел. И из-за этого был небольшой провал на старте сезона. А сейчас они и в чемпионате лучше играют, и в Кубке России хорошо себя показывают», — передает слова Тарханова Metaratings.

Напомним, что в среду «Акрон» переиграл в Жигулевске московский «Спартак» со счетом 2:1. В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти. Затем тольяттинцы в течение пяти минут дважды поразли ворота Александра Максименко. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. В самой концовке встречи Томаш Тавареш смог отыграть один мяч.

На предыдущих стадиях «Акрон» обыграл «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В Первой лиге «Акрон» после 27 туров занимает 12-е место, набрав 35 очков.

Ранее Федор Щербаченко назвал поражение «Спартака» от «Акрона» ударом по перспективам Абаскаля.