Экс-тренер «Челси» Тухель не пустил владельца команды Боули в раздевалку в перерыве матча АПЛ

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель не пустил владельца команды Тодда Боули в раздевалку в перерыве матча с «Вест Хэмом» в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает TalkSport.

По данным издания, американский бизнесмен хотел устроить экскурсию для гостей и их детей, однако немецкий специалист ответил отказом. Матч «Челси» — «Вест Хэм» прошел 3 сентября и завершился победой подопечных Тухеля (2:1). 7 сентября специалист покинул пост главного тренера «синих».

Тухель возглавлял английский клуб с января 2021 года и за полтора года выиграл вместе с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сейчас Тухель возглавляет мюнхенскую «Баварию». Команда под его руководством вылетела из Лиги чемпионов. В 1/4 финала турнира мюнхенский клуб по сумме двух встреч уступил «Манчестер Сити». Стадию четвертьфинала не смог преодолеть и «Челси», которому противостоял мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Челси» провел первые переговоры с Маурисио Почеттино по поводу назначения специалиста на пост главного тренера команды.