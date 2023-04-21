Ветеран ЦСКА Масалитин раскритиковал календарь команды в концовке сезона

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от дерби армейцев с «Локомотивом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он критически отозвался о календаре красно-синих, отметив, что из-за кубкового матча против «Урала» они не успеют восстановиться к важнейшей игре чемпионата. По мнению Масалитина, в этом основная причина того, что «Локомотив» является фаворитом предстоящей встречи.

«Тяжелая игра будет для ЦСКА, потому что этими разъездами, с Кубковыми матчами команда недовосстановится. Тяжело играть через два дня на третий, тем более, обойма короткая, нельзя позволить себе заменить пол-состава, чтобы это не сказалось на результате. У ЦСКА сейчас каждая игра на вес золота, что в Кубке, что в чемпионате, где команда борется за медали.

«Локомотив» сейчас спокойно готовится, у него недельный цикл, есть отдых, плановые мероприятия. Они планомерно изучают ЦСКА и готовятся в игре. Это, наверное, камень в огород тех, кто составляет календари — зачем нужно Кубок, который ни на что не влияет? ЦСКА борется за медали, и ему такой тяжелый календарь достался под конец сезона. Надо это продумать.

Почему «Локомотив» не играет в каких-то утешительных кубковых матчах? Пускай играет, надо, чтобы люди были в одинаковых условиях. Кубок — хороший турнир, пусть до конца и не доделанный. Игры нужны, потому что люди всю форму просиживают на лавочке, у них мало игрового времени, нет игрового тонуса.

Естественно, фаворитом видится «Локомотив» — из-за календаря, из-за того, что у них эмоциональный взрыв, результат и поставленная игра», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев.

Ранее экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о проблемах «Динамо» перед матчем с «Зенитом».