Экс-футболист ЦСКА Карвальо назвал российского игрока с запредельным уровнем таланта

Бразильский экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо поделился мнением о бывшем одноклубнике Юрии Жиркове.

Жирков выступал за армейский клуб с 2004 по 2009 год.

«Один из лучших русских игроков, с которым я когда-либо находился на поле. У Юрия просто какой-то запредельный уровень таланта. Мы даже шутили, что он больше похож на бразильца, чем на русского. Его техника была на высоте. Жирков прямо выделялся на фоне остальных», — приводит слова бразильца Sport24.

39-летний Жирков завершил карьеру летом прошлого года, поиграв за ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Химки».

За свою карьеру Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. В составе «Челси» он по разу победил в Английской премьер-лиге, Кубке и Суперкубке Англии, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.

Ранее Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь.