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В Госдуме предложили дать право на досрочную пенсию инструкторам по физкультуре в дошкольных учреждениях

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Ilya Naymushin/Reuters

Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова обратилась к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с предложением предоставить инструкторам по физической культуре в дошкольных учреждениях право на назначение досрочной трудовой пенсии, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Она пояснила, что работа таких специалистов протекает в условиях психологической напряженности ввиду высокой ответственности за жизнь и здоровье детей, в том числе с ограниченными возможностями.

«В целях недопущения нарушения конституционных прав инструкторов по физической культуре на пенсионное обеспечение по старости прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработку вопроса о расширении списка должностей и включении в него инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений», — говорится в обращении.

Также, по ее словам, в этот список необходимо включить социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров и их заместителей.

Ранее профсоюзы обратились в Госдуму с предложением отправлять безработных граждан, достигших предпенсионного возраста, на заслуженный отдых.

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