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Форвард «Рейнджерс» Тарасенко обошел Дацюка и Козлова по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

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New York Rangers

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился голом во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:1.

Эта шайба стала для Тарасенко 43-й в плей-офф НХЛ. Таким образом, 31-летний форвард вышел на чистое шестое место по голам в плей-офф лиги среди россиян, обойдя Павла Дацюка и Вячеслава Козлова.

Лидирует по голам в плей-офф Александр Овечкин (72). Следом идут Евгений Малкин (67), Никита Кучеров (53), Сергей Федоров (52) и Алексей Ковалев (45).

Благодаря победе «Нью-Йорк Рейнджерс» увеличил преимущество в серии — 2-0. Третий матч двух команд пройдет 23 апреля и начнется в 3:00 по московскому времени.

В первой встрече «Рейнджерс» также выиграли со счетом 5:1, а Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

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