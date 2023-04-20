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Гладилин считает, что у «Сити» больше шансов выйти в финал ЛЧ, чем у «Реала»

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Molly Darlington/Reuters

Известный российский специалист, экс-игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом». По мнению эксперта, эти соперники равны по силам, однако «Сити», считает Гладилин, все же может иметь преимущество.

«Будет очень тяжелая игра, это равные по силам соперники, у команд опытные тренеры. Сложно сказать, кто победит, но я думаю, что потенциально «Сити» посвежее, побыстрее и помобильнее», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира мюнхенскую «Баварию». Первая встреча, состоявшаяся в Англии, завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 3:0, ответный матч закончился вничью 1:1.

В свою очередь, «Реал» не испытал затруднений в противостоянии с «Челси». Оба четвертьфинальных матча завершились победами мадридцев с одинаковым счетом 2:0. Первая игра полуфинала между «Реалом» и «Сити» состоится в 9 мая в Мадриде, ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

Ранее Гладилин назвал закономерным выход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов.

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