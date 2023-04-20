Британский журналист The Guardian Саймон Хаттенстоун опубликовал материал, посвященный истории эмблем двух манчестерских футбольных клубов: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Журналист обратил внимание на то, что на эмблемах обеих команд присутствует трехмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера. Сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, из-за чего корабли могут ассоциироваться с продажей рабов.

Автор статьи в своей работе призвал заменить корабль на гербе города пчелой, которая бы отражала человечность его жителей. Изображение корабля же Хаттенстоун называет «преступлением против человечества».

Стоит отметить, что корабль присутствует на эмблемах манчестерских клубов с момента их основания.

«Сити» после 30-ти туров Андийской премьер-лиги (АПЛ) набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре балла при том, что у лондонского клуба на один сыгранный матч больше.

«Юнатед» после 30-ти матчей набрал 59 очков и расположился на третьей строчке таблицы.

«Манчестер Сити» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с мадридским «Реалом». «МЮ» сегодня, 20 апреля, сыграет с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью 2:2.

Ранее сообщалось, что игроки лондонского «Челси» были шокированы тем, что владелец клуба Тодд Боули позволяет новичку Михаилу Мудрику.