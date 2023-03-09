Экс-игрок «Спартака» Ари заявил о готовности приехать в «Сатурн» по приглашению Широкова

Экс-футболист московского «Спартака» Ари выразил готовность приехать в расположение раменского «Сатурна», если бы генеральный директор клуба Роман Широков пригласил его. Слова Ари передает Sport24.

«Если бы Широков позвал в «Сатурн», я бы обязательно приехал. Конечно, при условии предоставления хорошего контракта. Роман — хороший, добрый человек. Никогда не замечал за ним ничего плохого, грубого. Он всегда придет на помощь, поддержит, поэтому с удовольствием помог бы ему», — сказал Ари.

Широков выступал за подмосковные «Химки», петербургский «Зенит» московский «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

6 марта он был назначен на пост генерального директора подмосковного «Сатурна». Сейчас «Сатурн» выступает во Второй лиге. Второй этап подмосковный клуб начнет на девятом месте в турнирной таблице подгруппы «3А».

«Сатурн» в сезоне РПЛ 2007 года занял пятое место, что является рекордом команды.

Ранее Ари назвал Широкова самым сильным российским футболистом.