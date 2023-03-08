Бывший капитан сборной Сирии по футболу пожизненно отстранен за нападение на судью

Сирийская футбольная ассоциация (SFA) пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана сборной страны и защитника «Аль-Джаиша» Ахмада Аль-Салеха за нападение на судью во время матча, сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

3 марта во время матча чемпионата Сирии с «Аль-Ватбой» Аль-Салех набросился на судью, когда тот показал игроку красную карточку. Затем он ударил арбитра ногой, плюнул в него и оскорбил.

Футболист провел за сборную Сирии 54 игры и забил два гола.

Ранее сообщалось, что департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) столкнулся с проблемами с выбором арбитров на матчи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Некоторые судьи не могут работать из-за травм или дисквалификаций. Среди травмированных арбитров называются Ян Бобровский, Кирилл Левников и Василий Казарцев. Отстраненные из-за ошибок судьи: Виталий Мешков, Сергей Иванов, Артем Любимов и Алексей Сухой.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Шленск» наказали штрафом в размере 15 тыс. злотых за антиукраинский баннер, вывешенный на матче с «Лехом».