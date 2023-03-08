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В «Факеле» заявили, что расследование УАФ не повлияет на желание Калинина играть в России

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ФК «Ростов»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал информацию о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассмотрит дело защитника воронежской команды Игоря Калинина на предмет нарушения кодекса этики и честной игры организации из-за выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это никак не повлияет на желания Игоря Калинина играть за «Факел». Он профессиональный футболист», — цитирует Котова «Спорт-Экспресс».

Калинин выступает за «Факел» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Ростову». У футболиста также есть гражданство Российской Федерации. Он выступал за молодежные сборные Украины среди игроков не старше 18 и 19 лет.

В список тех, чьи дела УАФ рассмотрит 9 марта, также попали Денис Кулаков (екатеринбургский «Урал»), Дмитрий Иванисеня (самарские «Крылья Советов»), Марк Мампасси (московский «Локомотив», арендован турецким клубом «Антальяспор») и Данила Сагуткин (тольяттинский «Акрон»).

Ранее Украинская ассоциация футбола сообщила, что компания Joma не имеет отношения к презентации новой формы «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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