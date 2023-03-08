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Умер бывший помощник Капелло в сборной России по футболу Итало Гальбьяти

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России по футболу Итало Гальбьяти скончался на 86-м году жизни, сообщает в социальной сети пресс-служба итальянского клуба «Милан».

Тренер входил в штаб Капелло в национальной команде России с 2012 по 2014 год. Гальбьяти также работал с Капелло в «Милане», мадридском «Реала», «Роме», «Ювентусе», сборной Англии, а также в других командах, которые возглавлял итальянский специалист.

Во время игровой карьеры, которую Гальбьяти завершил в 1966 году, он выступал за «Интер», «Реджину», «Лекко» и «Комо».

Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.

В составе киевского клуба Радченко стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в сезоне-1997/98. За национальную команду Украины он с 2002 по 2005 год провел 17 матчей.

Радченко также выступал за мариупольский «Металлург», «Закарпатье» и «Кривбасс». Завершив игровую карьеру в 2009 году, он начал работать детским тренером.

Ранее бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил положительные и отрицательные качества российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

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