Чемпион UFC Ислам Махачев заявил о желании провести бой в другой весовой категории

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев заявил о своем пожелании провести поединок в другой весовой категории.

«Если будет такой вопрос и мне дадут право выбора, я бы 100% выбрал бой за титул в другой весовой категории. Хочу повторить те эмоции от завоевания титула в легком весе. Просто защищать пояс – это не такая большая мотивация, как завоевать второй», – сказал Махачев в эфире телеканала «Матч! Боец».

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После боя оба спортсмена согласились на немедленный реванш.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

Ранее сообщалось, что Махачев поделился мнением о поединке против австралийца Алекса Волкановски.