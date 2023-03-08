Вяльбе: теперь я делаю вид, что тоже болею за «Спартак»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в прямом эфире на YouTube-канале «На лыжи» высказалась о своей поддержке в адрес ФК «Спартак».

«Внучка Ангелина ходит в лыжную секцию, а внук Даниил – на футбол. Я, безусловно, очень рада. «Спартак», все, мы теперь все болеем за «Спартак». Я, на самом деле, в футболе ни за кого не болею, честно говорю. Но, так как внук теперь представляет «Спартак», я тоже делаю вид, что болею за «Спартак», — сказала Вяльбе.

В прошлом году сообщалось, что она может войти в состав совета директоров футбольного «Спартака» по инициативе компании «Лукойл».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в таблице, набрав 37 очков. В прошлом туре команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Уралом» со счетом 2:2. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» выросло до восьми очков, после победы сине-бело-голубых над «Пари Нижний Новгород». На третьем месте расположился «Ростов». У команды Валерия Карпина 35 очков.

11 марта красно-белые встретятся с «Факелом» в рамках РПЛ.

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