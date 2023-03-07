Экс-футболист сборной России Павлюченко стал игроком медиафутбольного клуба Fight Nights

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко стал игроком медиафутбольного клуба Fight Nights. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Отметим, что главным тренером клуба Fight Nights является бывший известный футболист Александр Мостовой, а президентом клуба — Камил Гаджиев.

Павлюченко известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал». Павлюченко официально завершил карьеру в октябре 2022 года. Последним его клубом стало «Знамя» из Ногинска.

41-летний футболист вел переговоры с «Уфой» о возможном участии в матче Кубка России с грозненским «Ахматом», который пройдет 26 февраля, но в итоге принял решение отказаться от этой идеи.

Ранее Роман Павлюченко объяснил, почему решил не возобновлять профессиональную карьеру.