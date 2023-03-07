Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист сборной России Павлюченко стал игроком медиафутбольного клуба Fight Nights

close
100%
Михаил Фомичев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко стал игроком медиафутбольного клуба Fight Nights. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Отметим, что главным тренером клуба Fight Nights является бывший известный футболист Александр Мостовой, а президентом клуба — Камил Гаджиев.

Павлюченко известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал». Павлюченко официально завершил карьеру в октябре 2022 года. Последним его клубом стало «Знамя» из Ногинска.

41-летний футболист вел переговоры с «Уфой» о возможном участии в матче Кубка России с грозненским «Ахматом», который пройдет 26 февраля, но в итоге принял решение отказаться от этой идеи.

Ранее Роман Павлюченко объяснил, почему решил не возобновлять профессиональную карьеру.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть