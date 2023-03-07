Вяльбе заявила, что никому из членов сборной России не подпишет разрешение о смене гражданства

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что никому из членов национальной команды не подпишет разрешение о смене спортивного гражданства.

«На данный момент никто не обращался ни в федерацию, ни в ассоциацию. Не понимаю, что такое смена спортивного гражданства. Это смена гражданства, не надо сюда приписывать спортивное.

Еcли cейчаc один из членов cборной Роccии решит, что он хочет уехать за пределы cтраны, я никому точно не подпишу такую бумагу, потому что без наc он там точно не cможет cоревноватьcя. Эта процедура вcем извеcтна. Cначала две cтраны должны договоритьcя, потом пишут бумагу в FIS, потом уже она должна это принять», — заявила Вяльбе в прямом эфире на YouTube-канале «На лыжи».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции.

Россияне пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее сообщалось, что белорусская шахматистка Ольга Баделько сменит гражданство ради выступления за сборную России.