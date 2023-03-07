Кокорин не попал в заявку на матч чемпионата Кипра с «Анортосисом»

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Кипра с «Анортосисом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча пройдет сегодня, 7 марта, на поле «Ариса». Начало матча в 19:00 по московскому времени. Причины невключения 31-летнего россиянина в заявку команды не уточняются.

Кокорин принадлежит итальянской «Фиорентине», игроком которой стал в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Александра Кокорина, высказался о непопадании своего клиента в расширенный список сборной России.

Кокорин впервые был вызван в национальную команду в 2011 году. Он провел за нее 47 матчей, отметившись 12 голами.