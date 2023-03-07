Экс-футболист «Ахмата» рассказал о специфике жизни в Чечне

Бывший защитник грозненского «Ахмата», а ныне игрок калининградской «Балтики» Александр Пуцко рассказал о специфике жизни в Чечне.

30-летний спортсмен заявил, что, живя в Чечне, необходимо уважать местную культуру. «Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку, нет алкоголя, ночных клубов и караоке», — приводит слова Пуцко Sport24.

Он также добавил, что при этом для футбольной жизни в Грозном есть все: поле, база, гостиница.

Защитник выступал за «Ахмат» с 2020 по 2022 год. В составе команды он провел 23 матча и не отметился забитыми мячами.

В текущем сезоне Пуцко провел за «Балтику» семь матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Калининградский клуб после 21-го тура Первой лиги набрал 44 очка и лидирует в турнирной таблице.

Ранее Александр Пуцко, являющийся воспитанником московского «Спартака», поделился мнением о деятельности Леонида Федуна во время его владения столичным клубом.