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Стало известно, при каком условии Анчелотти покинет «Реал» летом

Анчелотти уйдет из «Реала», если клуб останется без трофеев в сезоне 2022/23

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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет команду, если ей в этом сезоне не удастся завоевать ни одного трофея. Об этом сообщает The Athletic.

Летом итальянский специалист настаивал на приобретении новых игроков, однако не был услышан руководством клуба. Специалист понял причины отказа от громких трансферов, но посчитал, что это поставило под угрозу его работу в команде. Наставник знает, что не останется в «Реале», если клуб не возьмет трофеев в текущем сезоне.

Напомним, что «Реал» в финале Суперкубка страны уступил «Барселоне» со счетом 1:3. Единственный гол мадридцы забили уже в добавленное время.

2 марта мадридцы снова уступили «Барселоне» со счетом 0:1, на этот раз в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании. Ответная игра пройдет в Барселоне 5 апреля.

В минувшие выходные подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) в рамках Ла Лиги. «Реал» не побеждает в чемпионате уже на протяжении двух матчей подряд. Отставание от «Барселоны» составляет девять очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону» из-за маленького количества игрового времени от Анчелотти.

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Футбол. Чемпионат Испании
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