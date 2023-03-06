Международная федерация гимнастики на два года отстранила Ирину Винер

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики приняла решение отстранить от работы сроком на два года президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер на два года, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Причиной для такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Винер не будет допускаться к участию в международных соревнованиях под эгидой FIG в качестве тренера, главы делегации или в любой другой роли. Санкции вступят в силу на следующий день после отмены отстранения российских спортсменов от международных турниров.

Винер имеет право обжаловать данное решение в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики в течение 21 дня.

Наталья Кузьмина была снята с выборов в техком FIG в качестве представителя России после скандала на ОИ-2020, когда комитет, который она возглавляла, признал справедливыми оценки арбитров во время олимпийских соревнований в личном многоборье, завершившихся победой израильтянки Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина стала второй. В многоборье россиянки впервые за долгие годы также остались без золотых медалей.

Ранее Винер ответила на заявление издания Inside the Games, которое, ссылаясь на информацию из украинских СМИ, сообщило, что она проводит репетицию военного парада, приуроченного к годовщине спецоперации на территории Украины.