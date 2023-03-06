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«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании

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Reuters

Закончился матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Бетисом» и мадридском «Реалом». Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась вничью — 0:0.

В первом тайме нападающий «Реала» Карим Бензема забил мяч в ворота соперника, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за фиксации игры рукой.

Таким образом, «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 53 очка. Лидером турнира является «Барселона», которая набрала 62 балла. «Бетис» находится на пятой позиции, имея в активе 41 очко.

11 марта мадридский «Реал» сыграет с «Эспаньолом». Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. 12 марта «Бетис» в гостях проведет встречу с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Ранее «Барселона» обыграла «Валенсию» вдесятером.

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Футбол. Чемпионат Испании
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