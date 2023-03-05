Махачев рассказал, с кем хочет сразиться во втором поединке по защите титула UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев оценил своего потенциального будущего соперника.

«Кто лучший боец pound-for-pound? Волк? Так я его победил пару недель назад. Для меня это особо не имеет значения. Я защитил титул в Австралии, далеко от своей страны, победил чемпиона и вернулся с поясом.

Сейчас я просто жду, когда мне позвонят и назовут следующего соперника. Надеюсь, Бенейл Дариуш победит Оливейру, потому что с Оливейрой я уже дрался. Мне нужен новый вызов. Я готов к любому», — передает слова Махачева BT Sport.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После боя оба спортсмена согласились на немедленный реванш.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко подвергся критике за фото с Махачевым.